Esercitazione di salvataggio, le manovre del team strappano l'applauso alla folla

IN CONDIZIONI DIFFICILIBIBIONE (M.Cor.) Colto da malore mentre fa il bagno, lo salvano calando i sanitari dall'elicottero con il verricello. A Bibione ieri tutto sembrava vero, con tanto di vento che in riva al mare ha reso una esercitazione ancora più difficile. Nonostante ciò il team di soccorritori ha continuato a lavorare, come se si trattasse di una vera emergenza. Alle 17 è scattato l'allarme, come disposto dall'azienda sanitaria 4 del Veneto orientale, che ha voluto presentare agli ospiti le eccellenze che quotidianamente lavorano...