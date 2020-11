IL CASO

MESTRE Gli invisibili di un limbo legislativo che risultano aperti ma senza nemmeno un cliente. È la singolare condizione in cui versano i negozi di articoli per la danza e il ballo, assimilati agli esercizi di abbigliamento generico e dunque esclusi dal decreto Ristori perché considerati attività non colpite dalle chiusure forzate. «Il codice Ateco è lo stesso - dice Sabrina Sanna, ballerina di tango e titolare dal 1995 del negozio Vividanza di via Lazzari, dietro il centro Le Barche - ma noi non seguiamo la normale stagionalità dei vestiti, siamo legati alle scuole di danza, che lavorano da settembre a dicembre e da gennaio a giugno, poi chiudono loro e chiudiamo noi».

«NON LAVORIAMO DA FEBBRAIO»

In altri termini, quando in primavera il Paese ha riaperto dopo il lockdown, per questi negozi è iniziato un altro periodo di chiusura a causa della normale stagionalità del settore, una situazione che adesso si ripete in senso contrario: il governo chiude le scuole di ballo che avrebbero comprato i vestiti di Sabrina Sanna.

«Non per essere pessimista - precisa - ma noi sostanzialmente non lavoriamo da febbraio, e abbiamo il magazzino pieno di merce invenduta di quel periodo e pure di questo, perché avevamo appena acquistato i prodotti per il nuovo assortimento».

E poi, naturalmente, c'è tutta la filiera collegata. «I negozi hanno bisogno delle scuole di danza e dei grossisti - spiega - i grossisti hanno bisogno dei produttori, quest'ultimi necessitano dei negozianti, e infine le scuole comprano l'abbigliamento in negozio e, quando fanno gli spettacoli, si avvalgono anche dei service. Insomma - aggiunge - noi non siamo artisti, quelli coinvolti direttamente dal Dpcm, ma vestiamo gli artisti, e anche se sappiamo che il nostro lavoro agli occhi altrui non è essenziale, be', noi viviamo di questo, e adesso ci faremo ascoltare».

NASCE L'ASSOCIAZIONE

Sabrina si riferisce alla neonata Anideb, acronimo di Associazione negozi italiani danza e ballo, una rete di rivenditori al dettaglio, all'ingrosso e produttori, che hanno scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e al Ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il cui incipit recita «Noi esistiamo e rischiamo la chiusura definitiva». L'obbiettivo della missiva, firmata dal presidente Fabio Febbraio, è quello di conferire un'identità specifica a queste attività (circa 400, con 600 lavoratori), magari creando un nuovo codice Ateco dedicato. L'associazione ricorda come gli aiuti economici ricevuti durante la prima fase, anche se avevano mitigato solo in minima parte le perdite di fatturato, avevano in qualche modo dimostrato presenza e riconoscimento nei confronti della categoria, un segnale questa volta totalmente disatteso. Non solo.

«Tutti gli associati - si legge nello scritto - hanno investito tempo, energie e denaro per rilanciarsi nel rispetto delle normative in materia di prevenzione», ma «il Dpcm del 25 ottobre vanifica ogni sforzo», per questo «richiediamo con estrema urgenza che la categoria venga inserita tra i prossimi decreti, con misure idonee alla nostra sopravvivenza».

Luca Bagnoli

