MOBILITAZIONE

PORDENONE In città c'è voglia di ripartire. La stagione estiva è ormai alle porte e i commercianti, a maggior ragione baristi e ristoratori, chiedono non solo di poter tornare ad aprire le loro attività ma di avere delle garanzie sul loro lavoro. I margini di manovra sono limitati, almeno in questa fase, ma si sta cercando comunque una soluzione. Tanta è la rabbia e la delusione. Dopo il flash mob della settimana scorsa e la riconsegna simbolica delle chiavi al sindaco, un gruppo di esercenti della Destra Tagliamento si sta organizzando per andare a protestare a Roma il 18 maggio. In questa situazione, in mezzo a tante incertezze, non vedono un futuro.

Il rappresentante locale della Fipe, Fabio Cadamuro, è continuamente in contatto con l'associazione nazionale di categoria e l'amministrazione civica. A Pordenone c'è il rischio concreto che almeno il 30% dei commercianti non riapra più il negozio. O che non riesca ad arrivare alla fine dell'anno. Maggio sarà un mese di trattative.

NUOVI SPAZI

In questi giorni il sindaco Ciriani con gli assessori Loperfido ed Amirante stanno cercando di dare, nel limite del possibile, delle linee di indirizzo. Che potrebbero agevolare baristi e ristoratori nell'acquisizione di nuovi spazi. Difficile pensare all'occupazione di zone a traffico limitato e pedonali. Lì, infatti, dovrà sempre essere assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso, oltre al rispetto del codice della strada. Ci sono poi i vincoli che riguardano i rapporti di vicinato e tutta una serie di questioni che meritano di essere analizzate. «Non voglio lanciarmi in promesse spiega l'assessore Emanuele Loperfido ma posso dire che, tenendo conto dei regolamenti in atto, stiamo facendo tutte le considerazioni del caso. Capiamo le necessità dei nostri commercianti, per i quali abbiamo previsto l'esenzione di Tosap e Tari, ma dobbiamo anche tenere conto di vicinato, decoro e passi carrai». L'assessore Cristina Amirante prova a vedere un po' oltre. «È possibile estendere lo spazio esterno oltre la vetrina delle attività spiega a patto, però, che non vengano installati elementi ingombranti tali da innescare problemi con il vicinato. Stiamo individuando, compatibilmente con eventi e manifestazioni, spazi esterni da mettere a disposizione di bar e ristoranti. Insomma piazze e strade che non dovranno essere motivo di intralcio».

Il sindaco Ciriani fa un'analisi dettagliata: «Chi sta protestando sono persone con mutui e dipendenti a carico, imposte e incombenze che devono comunque onorare e per le quali non hanno più risorse. Senza di loro la città va verso la morte sociale. Quello che a livello centrale devono capire è che questi piccoli operatori economici non hanno bisogno di provvedimenti di difficile accesso e che creano ulteriore debito, ma di liquidità da iniettare nelle loro tasche, almeno in parte a fondo perduto, per farli ripartire. Mi rendo conto che stiamo parlando di una platea amplissima e che nessuno ha la bacchetta magica. Ma in qualche modo queste risorse da parte del Governo devono arrivare, e oltretutto in modo veloce, perché più tempo passa più il sistema rischia di saltare». Per Ciriani l'alternativa sarebbe peggiore: «Se non inietta liquidità, lo Stato comunque non risparmierà, perché si allargherà la platea di chi ha bisogno di aiuti per tirare avanti. Da parte nostra c'è il massimo impegno nel scendere a loro fianco e reperire risorse tali da poterli aiutare».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

