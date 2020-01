«Escursionisti soccorsi in aumento: escono senza adeguata attrezzatura»

SOCCORSO ALPINO

BELLUNO Anche gli escursionisti in difficoltà sono aumentati in queste festività. Il soccorso alpino ha gestito circa 73 eventi e soccorso 75 persone totali dal primo dicembre 2019 al 10 gennaio 2020. I volontari sono stati impegnati in 800 ore di interventi: praticamente una media di 20 ore al giorno. In questo caso il lavoro è stato fatto in particolare sui sentieri e terreno impervio dove sono stati 52 gli escursionisti soccorsi. Meno interventi sulle piste, ma per leggere questo dato va ricordato che il Cnsas fa soccorso piste solo in Marmolada. «L'anno scorso nello stesso periodo - spiega il capo del Cnsas Alex Barattin, il delegato della zona Dolomiti Bellunesi del Soccorso alpino - abbiamo registrato 60 eventi per un 64 persone soccorse. E il dato era più alto per il soccorso in pista: ce ne erano più del doppio rispetto a questo 2019. Il bel tempo ha permesso a tutti di andare in montagna. C'erano condizioni che hanno invitato alle escursioni essendo la neve molto alta, che ha permesso di frequentare quote fino a 1500 metri».

Non sono mancati, come accade sempre più di frequente, i soliti impreparati della montagna, con soccorsi a persone bloccate sui sentieri, ma illese. «Numerosi - spiega Alex Barattin - gli interventi per escursionisti che si sono affidati alle famose catenelle, che vengono solitamente utilizzate per camminare sulle strade silvo-pastorali, anche per pendenze importanti. Si tratta di attrezzatura che permette di camminare sul ghiaccio e neve, ma che diventa pericolosa da utilizzare dove la pendenza è maggiore. Non sono fatte per fare alpinismo: sui sentieri di montagna non si possono utilizzare». «L'escursionismo in questo periodo si può fare, certo - dice il capo del Cnsas - ma ricordiamoci sempre che siamo in ambiente innevato con tratti ghiacciati che sono molto pericolosi e insidiosi. Per questo va utilizzata un'attrezzatura adeguata: ramponi alpinistici in ambiente montano, solo su piste silvo-pastorali catenelle o ramponcini bassi».

Non sono mancate le emergenze valanghe, fortunatamente senza vittime, ma con feriti lievi. «Nel mese di dicembre siamo intervenuti dopo tre valanghe - spiega Barattin -. Quello che consigliamo sempre è quello di simulare l'evento che dovesse capitare ed utilizzare i dispositivi Artva e sonda, facendo delle continue prove». E poi i consigli per evitare situazioni di pericolo distacchi: «In primis valutare il pendio. Il bollettino dà indicazione con dati oggettivi, ma il bollettino è un valore mediato. Quando usciamo sul territorio ognuno deve fare la propria valutazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA