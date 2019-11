CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Escono dal procedimento penale per la morte di Carla Catturani, travolta da una colata detritica ad Alverà la sera del 5 agosto 2017, l'ex sindaco di Cortina Andrea Franceschi, l'ex assessore Stefano Verocai e il tecnico comunale Stefano Zardini Lacedelli. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Roberta Gallego, ha respinto l'istanza dei parenti di mandarli a processo, archiviando così le tre posizioni. Per quella morte resta imputato l'allora dirigente di Veneto Strade, Sandro D'Agostini,...