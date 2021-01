LA BEFFA

MESTRE Escluse dal contributo a fondo perduto per i centri storici, sebbene posizionate in viale Garibaldi, perché fuori da una mappatura comunale arcaica. Sono le titolari dell'agenzia Iquitos Viaggi, con attività al civico 1 e che, come tutte quelle presenti nel palazzo attiguo e ai civici dispari successivi, non hanno potuto usufruire del bonus del governo, ma si sono trovate fuori dalla zona A (specifica il centro storico), individuata in una mappa comunale da una linea rossa che include solo la strada e non gli edifici.

DECRETO AGOSTO

Si tratta di un contributo previsto dal Decreto Agosto dell'anno scorso, che consiste nell'erogazione agli esercenti, attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, di una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate. Per richiedere il bonus è necessario: avere la Partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020; svolgere un'attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o nei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti, oppure Città metropolitane con una presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti. Tra i requisiti richiesti c'è anche l'ammontare del fatturato ottenuto nel mese di giugno 2020, che deve essere inferiore ai due terzi dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Le due titolari dell'agenzia di viaggi hanno presentato l'istanza per la richiesta del contributo, che scade il 14 gennaio, ma hanno già scoperto di non essere incluse nella mappa della zona A. «Noi non ci siamo - spiega Elena Tonon, una delle titolari di Iquitos Viaggi - perché la mappa fa riferimento a un piano regolatore degli anni 80 che non può essere modificato dagli enti locali. Dal Comune ci hanno spiegato che tutto viale Garibaldi è ritenuto centro storico, ma nessuno degli edifici che si affacciano vi è incluso, tranne i numeri pari fino al civico 24, che corrisponde all'Hotel Garibaldi». Sono quindi esclusi tutti gli esercizi collocati su viale Garibaldi da Carpenedo, ma anche le attività nella zona di Forte Marghera, perché è solo la strada fisica (il cemento) a essere inclusa nel bando. «Guardando la mappa - dice Serena Giovannini, l'altra titolare dell'agenzia - risulta centro storico anche un parco situato nella zona di Marocco, come la caserma Matter e altre zone che non rientrano tra gli esercizi commerciali».

MANI LEGATE

E in tutto questo, il Comune non può fare nulla. «Si tratta di una norma di carattere tributario, e dipendente solo dallo Stato - dichiara Girolamo Gerotto, responsabile della Direzione Sviluppo del territorio e Città sostenibile del Comune -. Le zone A del centro storico sono individuate da una legge urbanistica della Regione Veneto, datata 1980 che, a sua volta, fa riferimento al Piano regolatore del 1968, con la suddivisione delle aree, in base a un decreto ministeriale di quello stesso anno». Ma perché non si può modificare? «Urbanisticamente - afferma il direttore - si potrebbe solo se un archeologo scoprisse che il castello di Mestre era 20 metri più avanti, e allora si potrebbe vincolare un allargamento del centro storico, cosa che non è mai successa. La domanda che invece gli interessati dovrebbero invece fare a Roma è perché abbiano incluso nel bonus solo le zone A».

Filomena Spolaor

