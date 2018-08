Esclusa per i no-vax parte la causa all'asilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIATREVISO Omissione d'atti d'ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia. Questi i capi d'accusa presenti nella denuncia contro ignoti depositata ieri in Procura a Treviso dalla famiglia che in primavera fu costretta a tenere a casa per 5 settimane da un asilo del centro la figlia, una bimba sana ma con deficit immunitario. Il problema è che due compagni di classe non vaccinati avevano contratto una malattia infettiva. La scuola infatti avrebbe dovuto allontanare i minori non vaccinati perchè nel maggio 2018...