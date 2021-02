«Esci. In silenzio. Via da tutto, ormai. Morire, sí, alla fine della strada, dura e bellissima, pienamente tua. Finalmente libero. Con cura e discrezione esci, nella tua busta nera. Intorno, occhi tristi cercano, invano, l'abbraccio ancora negato». Sono le parole che il primario di Pneumologia, Spiridione Della Lucia, ha dedicato ai due coniugi (entrambi positivi al virus) che erano ricoverati nel suo reparto e che sono morti la vita a poche ore di distanza tra loro.

Qualcuno lo ha definito «il poeta con il camice bianco». Invece lui si definisce uno che ama «rubare con gli occhi», si vede con quelli dei suoi pazienti: un astronauta, un palombaro o «chissà che strano tipo di imbianchino». Sì, perché nella fase più acuta della seconda ondata lo pneumologo del San Martino, si muoveva tra i letti del suo reparto coperto dalla testa ai piedi. La solitudine amplificata dei pazienti positivi è uno degli aspetti che ha preoccupato parecchio chi ha lavorato in seconda linea nei mesi tra l'autunno e l'inverno. Pazienti costretti a rinunciare a un sorriso (nascosto dalla mascherina), a una stretta di mano (anestetizzata dai guanti), a quei fattori che potremmo chiamare umani. Eppure c'è chi è riuscito, nonostante tutto, a metter davanti la persona ancora prima del dottore e a instaurare con i pazienti un rapporto di empatia, amicizia e fiducia che li fa sentire un po' meno distanti dalle mura domestiche. Sull'epigrafe di una delle vittime covid, ad esempio, i familiari hanno scritto: «Ci ha lasciati Maurizio. Un grazie di cuore al reparto di Pneumo e in particolar modo al dottor Della Lucia per l'umanità dimostrata». Mantenere l'umanità anche nei mesi bui è rimasto un valore aggiunto, segno di unità e compattezza del territorio.

