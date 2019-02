CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Esce di strada e muore schiantandosi contro un muro dopo aver abbattuto una colonnina del gas.Jessica Dell'Innocenti aveva 18 anni e ha perso la vita ieri sera a Mignagola di Carbonera (in provincia di Treviso) in una fuoriuscita di strada definita anomala dalle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente.Prima di uscire di casa la ragazza avrebbe telefonato alla cugina confidandole: Mi voglio uccidere e sarebbe uscita in tutta fretta.Jessica Dell'Innocenti era originaria del Friuli e per cinque anni aveva...