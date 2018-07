CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESASPERAZIONEPORDENONE «Ormai non metto più la sveglia, non serve. Tanto sono i camion a farmi alzare dal letto». Rina Valentinuzzi, casarsese, parla appoggiata al cancello di casa sua. Deve urlare, perché verso mezzogiorno il rombo dei tir che solcano la Pontebbana è insopportabile, oscura tutto. L'anziana vive da 42 anni affacciata sulla statale, l'ha vista nei giorni dell'Austerity e la guarda oggi con gli occhi tristi di chi non ha scelta. «Se potessi - dice - venderei immediatamente la mia casa e mi trasferirei altrove». Il punto...