IL CASO

PORDENONE Errori e mascherine riutilizzate nelle case di riposo, replicano i vertici della struttura di San Vito. « Circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale - è la risposta - l'approvvigionamento è stato costante ed adeguato. Nel 2020 solo per l'acquisto di detti materiali l'onere sostenuto è stato pari a oltre 150mila euro. Le modalità di utilizzo e impiego sono state comunicate agli operatori con comunicazioni formali e brevi sessione formative: nella nostra realtà, pertanto, escludiamo utilizzi impropri degli stessi ed, anzi, di fronte all'inasprirsi dei dati di diffusione del contagio gli operatori hanno utilizzato facciali filtranti FFP2 in luogo delle mascherine chirurgiche, a maggiore protezione propria e degli assistiti. Altrettante attenzioni e scrupolo vi è stato nell'utilizzo di camici monouso, cui si è aggiunta nella nostra realtà anche la possibilità di utilizzo di camici pluriuso lavabili e sanificabili che, tuttavia, nella fase del focolaio sono stati appunto sostituiti da tute intere monouso. Sulle procedure, i percorsi, la formazione abbiamo messo in campo tutte le iniziative utili alla salvaguardia della sicurezza di operatori e ospiti, ognuna delle quali è stata riportata in un apposito registro a dimostrazione di quanti intendessero fare le necessarie verifiche. Come noto, si è sempre affermato che la potenziale porta di ingresso del contagio, a fronte della chiusura delle residenze, sarebbe stata rappresentata dagli operatori, naturalmente a contatto con l'esterno. Da qui la necessità di uno screening periodico e costante attraverso i tamponi. Ebbene, nonostante le indicazioni regionali prevedessero una cadenza mensile e l'oggettiva difficoltà dell'Azienda a garantire la stessa con l'esecuzione del gold standard, il tampone molecolare, questa struttura ha garantito una periodicità quindicinale allo screening, provvedendo all'acquisto diretto di test rapidi antigenici, investendo anche in apparecchiature e in tamponi utilizzabili con poca invasione anche sugli ospiti, sui quali da ottobre sono state avviate altrettante verifiche periodiche, in piena autonomia. La casa di riposo ha investito oltre 40mila euro per l'acquisto di tali test solo negli ultimi sei mesi. E a proposito di porte di ingresso, riteniamo corretto ricordare che diverse strutture hanno rilevato casi di positività tra i propri residenti a seguito di dimissioni da ricoveri ospedalieri, pur in presenza di esiti negativi rivelatesi poi fatalmente e, naturalmente senza responsabilità oggettive, falsi. Val solo la pena di accennare che il contatto diretto e stretto con le persone assistite in dette condizioni non trova una efficace barriera, nonostante il corretto e costante utilizzo di dispositivi di protezione e misure igienico sanitarie che, in un contesto che è quello di un Casa, una grande casa come quella di ognuno di noi e non di una asettica struttura sanitaria. Vi sarebbero molti ulteriori aspetti che meriterebbero un dovuto approfondimento sulle condizioni in cui la nostra e tutte le realtà delle residenze per anziani si sono trovate ad affrontare la pandemia, duramente colpite dall'estensione e dalla virulenza del contagio». Intanto domani proprio a San Vito in casa di riposo è in programma una messa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA