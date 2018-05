«Ero con il Pd, adesso dico sì ai giallo-verdi» Una coda bipartisan ai gazebo del Carroccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEdal nostro inviatoL'ultimo a firmare al gazebo della Lega in piazza della Frutta a Padova è un impiegato di banca. Sono le 18.30, da programma il banchetto avrebbe dovuto chiudere da almeno mezz'ora, ma gli attivisti del Carroccio non se la sono sentita di mandare via le persone che aspettavano di votare. «In realtà avremmo dovuto chiudere anche nella pausa pranzo, ma c'era sempre gente», racconta la consigliera comunale Vera Sodero, polo verde d'ordinanza con l'Alberto da Giussano stampato nell'adesivo attaccato sul petto. In...