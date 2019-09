Ercan, il curdo diventato kebabbaro: «Ce l'ho fatta, ma a un caro prezzo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPORDENONE Diventare imprenditore in Italia, senza conoscere bene la lingua, circondati da un ambiente ostile, soprattutto avendo alle spalle un vissuto di perseguitato prima, di fuggiasco e di richiedente asilo politico poi, non è certo facile. Ne sa qualcosa Ercan, 45 anni (nella foto), turco di etnia curda, titolare dell'Istanbul kebab di Pordenone, fuggito dalle persecuzioni, che nel suo Paese gli hanno distrutto la famiglia, e giunto in Italia a piedi, dopo 13 ore di cammino, nel 2005. E questa non era certo la sua prima fuga:...