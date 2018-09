«Erba alta, rischio focolai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAROVIGO Contro le zanzare e il rischio West Nile un rodigino lancia l'allarme per l'incuria in cui versa un terreno confinante con le scuole elementari Donatoni e la scuola materna Pio XII, a poche centinaia di metri dal centro storico.Francesco Bordin chiede che sia rispettata l'ordinanza sindacale che da metà maggio fino al prossimo 31 ottobre impone a Rovigo il taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento degli adulti di zanzara, e inoltre suggerisce un intervento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la...