Erano una manciata (17) all'inizio del nuovo millennio, ora sono diventati 266 ed è un numero in continua crescita, quindi non definitivo. La campagna acquisti dei negozi e pubblici esercizi veneziani da parte di cittadini cinesi è in pieno boom e segue la china di Venezia, sempre meno città e sempre più attrazione turistica dove i cittadini subiscono i disagi (pagando per giunta la tassa sui rifiuti anche per i visitatori) e spesso non guadagnano nulla dalle ripetute invasioni. Così, i negozi che un tempo erano rivolti ad una domanda dei...