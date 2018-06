Erano stati danneggiati alcuni mobili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una situazione finanziaria pesante e un importante numero di dipendenti che ha perso il posto di lavoro. È l'estrema sintesi della parabola discendente della Santarossa Components, passata, in pochi anni, da un fatturato milionario al fallimento. I carabinieri della Compagnia di Sacile, guidati dal maggiore Michele Grigoletto, stanno eseguendo i rilievi insieme ai vigili del fuoco e raccogliendo testimonianze. Pare che non molto tempo fa alcune commesse, all'interno del magazzino, fossero state danneggiate da qualcuno. Non ci sono però...