Erano le vacanze di Carnevale. Gli studenti del Friuli Venezia Giulia sarebbero rimasti a casa da scuola sino al giorno delle Ceneri, mercoledì 26 febbraio. Ma esattamente un anno fa, il 23 febbraio 2020, il Friuli Venezia Giulia incassava il primo colpo basso della pandemia. La regione allora non contava nemmeno un contagio certificato: il primo sarebbe arrivato a Gorizia il 29 dello stesso mese. Ma in quella domenica di lavoro, il presidente Massimiliano Fedriga firmò la prima ordinanza urgente legata al timore della diffusione del Coronavirus. Parlando in conferenza stampa dalla sala operativa della Protezione civile di Palmanova, decretò lo stop sino a nuovo ordine delle lezioni in presenza nelle università, ma anche la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio, dalle materne alle superiori. La stessa decisione, nelle medesime ore, l'avrebbe presa il governo regionale delle Marche, andando incontro a un contenzioso con il governo Conte due. Nell'ordinanza con la quale aveva deciso di chiudere le scuole, Fedriga inserì anche lo stop alle biblioteche, a tutte le manifestazioni pubbliche e allo sport non professionistico. Si fermava per la prima volta anche il calcio dilettanti. Le scuole non avrebbero più ripreso le lezioni in presenza sino al 14 settembre successivo, mentre lo sport dilettantistico avrebbe dovuto attendere il cuore dell'estate per rivedere il campo. Un anno fa, nelle farmacie della regione, andavano a ruba le ultime mascherine disponibili sul mercato, allora ristretto e limitato da una produzione ancora non all'altezza. Nei supermercati si faceva la fila per i gel igienizzanti. Era l'inizio di tutto, ma nessuno se ne rendeva ancora conto.

