«Erano belve, ho pensato di morire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO «Ero rannicchiato a terra e loro continuavano a prendermi a calci e pugni. Non volevano credere che non ci fosse altro di valore in casa. Poi uno di loro mi ha puntato la pistola in faccia e mi ha detto: se non mi dici dov'è l'altra cassaforte ti ammazziamo. È in quel momento che ho temuto di morire». L'avvocato Alfredo Scarpa Gregorj e la moglie Stefania sono rimasti per quaranta interminabili minuti in balia dei rapinatori. I quattro malviventi erano armati e disposti a tutto, ma soprattutto non volevano accontentarsi...