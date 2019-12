ERACLEA

«Tranquillo, Chiappa, entro la prossima settimana torno a trovarti». Sono state le ultime parole che Denis Dorigo ha detto all'amico, il gestore del bar dal Chiappa, di via Martiri della Libertà. E' qui che il trentacinquenne originario di Ponte Crepaldo, ma che da tre anni risiede a San Giorgio di Livenza (nel comune di Caorle), con la fidanzata Angela, ha trascorso gli ultimi istanti della sua vita, prima di prendere la sua Fiat Grande Punto e andare incontro all'incredibile destino che lo attendeva a poche decine di metri dall'abitazione dei genitori, Gianvito e Delia.

LE CIRCOSTANZE

Denis è uscito di strada, andando contro un albero. Poco dopo è sopraggiunto un mezzo della ditta Fratelli Busato di Mestre; azienda a cui Veritas si affida per alcuni servizi di raccolta carta e legno dagli ecocentri. A quanto pare il conducente, un uomo di 59 anni di Marcon, è sceso per vedere se ci fosse bisogno d'aiuto, ha chiamato il 112 e poi è ripartito. Dopo una ventina di metri si è fermato, perchè aveva sentito un rumore anomalo, all'altezza del semiasse sinistro posteriore; sceso, ha scoperto che Denis era stato investito.

«Denis era venuto a trovarmi, dopo sei mesi che non ci vedevamo», ricorda ancora il titolare del bar. «Una volta, quando abitava ad Eraclea, ci incontravamo praticamente tutti i giorni, poi più di rado». Tra un cliente e l'altro, i due riescono a chiacchierare, ricordare i tempi passati, ma anche parlare del presente: «Mi raccontava che era contento del lavoro che faceva». Denis, perito tecnico elettronico, aveva avviato un suo studio a San Giorgio di Livenza; in particolare si dedicava alla progettazione di impianti elettrici relativi agli eventi, un settore che lo coinvolgeva e lo appassionava molto.

«ERA SERENO»

«Ci siamo salutati ed è andato via serenamente. Dopo un po' mi ha chiamato la fidanzata preoccupata perchè non lo vedeva arrivare. Allora ho provato a chiamare gli ospedali, ma nulla. Ho richiamato lei, ma non mi ha più risposto. A quel punto ho deciso di prendere la macchina percorrendo la strada che lui sapevo avrebbe fatto, finchè mi sono imbattuto nell'incidente. C'era anche la fidanzata, che mi diceva: Dimmi che non è lui». Il giovane ha osservato la scena e non è riuscito a darsi una spiegazione. «Vedevo la macchina incidentata e il suo corpo molto più in là e non riuscivo a capire. Ma come può essere accaduto? Come può essere successo che sia finito in quel modo?». Interrogativi che ad Eraclea in molti si fanno. A partire dalla stessa famiglia, che vuole sapere com'è morto Denis.

La data dei funerali non è stata ancora fissata. «Denis era benvoluto anche perchè era una persona schietta e leale - ricorda ancora il titolare del bar - che ti diceva in faccia se aveva qualcosa che non andava. Aveva un carattere forte e diretto, ma anche buono come il pane. Ricordo che mi ringraziò per essere stato l'unico di Eraclea ad essere andato a trovarlo a San Giorgio. L'altra sera gli dicevo: Guarda che non passi un altro anno prima di tornare. Tranquillo, mi ha risposto, entro la settimana passo. Purtroppo non sarà più così».

F.Cib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA