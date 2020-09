IL CASO

ERACLEA Eraclea al voto per voltare pagina. Elezioni amministrative, i cittadini sono stati i protagonisti nella prima delle due giornate elettorali. Dopo il terremoto giudiziario del febbraio dello scorso anno ieri è stata corsa ai seggi per eleggere la nuova amministrazione comunale. Appena aperti i seggi i residenti si sono subito presentati alle urne per esprimere la propria preferenza. Per questo nelle sezioni allestite nella scuola del capoluogo si è subito registrata una buona affluenza. Uguale lo scenario in quelle delle frazioni.

TUTTI DISTANZIATI

Come da disposizione i seggi sono stati allestiti per garantire distanziamento sociale e sicurezza per gli elettori, con l'utilizzo di igienizzanti e mascherine. Contingentato l'ingresso, gli elettori sono stati fatti entrare a gruppi. In molti sono rimasti in coda all'ingresso delle scuole per poi entrare a turno una volta chiamati dalle forze dell'ordine che hanno presidiato l'ingresso. E appena varcata la soglia d'ingresso tutti hanno seguito i differenti percorsi allestiti per evitare assembramenti, anche in questo caso rimanendo in coda. Ma tutto si è svolto regolarmente e tutti hanno aspettato il proprio turno in modo disciplinato rispettando le norme del protocollo. In mattinata a presentarsi al voto sono state soprattutto famiglie e coppie, ma anche molti cittadini anziani usciti di casa appositamente e tutti ribadendo l'importanza del loro voto. Un contesto che alle 12, al momento della prima rilevazione, ha fatto salire la percentuale dei votanti al 17,57%, la più alta di tutta la provincia, anche del Comune di Venezia. Un chiaro segno di come queste votazioni siano state molto sentite e i cittadini abbiano avvertito l'esigenza di dare un forte segnale di partecipazione dopo l'ondata di arresti che ha segnato il territorio. Anche perché il numero di votanti si è mantenuto sempre su ottimi livelli, toccando addirittura la percentuale del 41,89% alle 19. Molte anche nel pomeriggio le code di fronte ai seggi, ma tutte scivolate senza grossi problemi dagli elettori che hanno capito la difficoltà del momento. Fuori dai seggi, come da tradizione, a presidiare gli ingressi sono stati i vari rappresentanti di lista. rimanendo tutti a caccia dell'ultimo voto possibile. Rispetto al passato però la presenza è stata giudicata più discreta. Almeno a livello generale, perché nel pomeriggio qualche lista ha giudicato eccessive certe presenze.

SPOLA FRA LE SEZIONI

Tranquilla la giornata per i cinque candidati a sindaco, che hanno fatto la spola tra le sezioni del capoluogo e i seggi delle frazioni, alterando poi i vari impegni in famiglia. Buona l'affluenza anche in serata, con le solite code. Oggi seggi nuovamente aperti fino alle 15. Domani dalle 9 ci sarà lo spoglio delle comunali, per mezzogiorno Eraclea conoscerà il nome del nuovo sindaco e potrà veramente voltare pagina. E se a Eraclea le code non hanno suscitato grossi problemi, a Jesolo Paese, ieri mattina, l'assembramento di fronte all'ingresso della scuola ha suscitato diverse proteste. La situazione si è tranquillizzata a metà mattinata quando sono state predisposte delle differenti corsie in base al numero delle sezioni.

Giuseppe Babbo

