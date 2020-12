ERACLEA

Marito e moglie mancati ad un mese di distanza l'uno dall'altra. Erano stati ricoverati entrambi al Covid-Hospital di Jesolo: lui, Guido Cattai, di 81 anni, è deceduto il 27 novembre nel reparto di terapia intensiva; lei, Zulia Visentin, di 63, è spirata domenica 27 dicembre al nosocomio di San Donà di Piave, dov'era stata trasferita dopo essersi negativizzata. Una tragedia per la famiglia, le figlie Gessica e Laura, che in un mese hanno perso entrambi i genitori. Per Laura probabilmente un peso ancora più grande visto che ogni giorno si trova a lottare proprio contro il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, lavorando in uno dei reparti di malattie infettive dell'ospedale della cittadina balneare. Il calvario, poi divenuto tragedia, era iniziato all'incirca a metà novembre, quando a Guido venne riscontrata la positività al Covid-19 e venne ricoverato al Covid-Hospital di Jesolo, raggiunto pochi giorni dopo dalla moglie. La situazione è difficile e il cuore del signor Guido cessa di battere il 27 novembre, nel reparto di terapia intensiva. Un duro colpo per la famiglia, che darà l'ultimo saluto al papà il primo dicembre nella chiesa Santa Maria Concetta di Eraclea. La mamma, nel frattempo, dalla terapia intensiva jesolana viene trasferita all'ospedale di San Donà di Piave, perché negativizzata al Covid-19. Ma domenica 27 dicembre anche lei viene a mancare. I funerali saranno celebrati domani, alle 10, sempre nella chiesa che aveva accolto il feretro del marito solo un mese prima; questa sera, alle 19, nella stessa chiesa, sarà recitato il rosario. Una coppia di coniugi che, fino all'avvento del Covid-19, di fatto stava bene, viveva serena e accudiva gli amati nipoti. Le mie più sentite condoglianze, anche a nome di tutta la cittadinanza a questa famiglia che ha perso i genitori e nonni in così poco tempo, ha commentato il sindaco, Nadia Zanchin, rivolgendo un pensiero in più alla figlia Laura che lavora al Covid-Hospital e che deve vivere questa realtà così impegnativa tutti i giorni. Il primo cittadino coglie l'occasione per rinnovare l'invito alla cittadinanza al rispetto di tutte le norme anti covid: Osservare scrupolosamente le norme e rimanere a casa, muovendosi solo per casi veramente necessari. Zanchin è preoccupata perché il suo è uno dei Comuni più colpiti dai contagi, il quarto in tutto il Veneto Orientale: Molto preoccupata se si considera che, fino alla scorsa settimana, avevamo una media di trenta nuovi contagiati al giorno, anche tra i giovani e giovanissimi (e adolescenti), e che la scorsa settimana abbiamo avuto ben dodici persone decedute. In questi giorni si stanno avendo altri numeri, con un calo di positivi giornalieri, dalla media di trenta, a quattro al giorno. (f.cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA