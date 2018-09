«Era uno studente dal cuore d'oro, con la passione del calcio e dei motori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLIEVOVIGODARZERE «Ti ricorderò sempre come l'ultima volta che ti ho visto: sorridente sopra quella moto». Questa la dedica ed il pensiero che un'amica ha scritto per Francesco De Paoli. Parole che la ragazza ha accompagnato con un cuore spezzato, a metà. La morte del ragazzo, che aveva festeggiato i 18 anni lo scorso 25 gennaio, ha letteralmente sconvolto tutti a Vigodarzere e nel giro di un paio d'ore ha fatto il giro del paese, giungendo anche nella comunità riunita a Tavo, per la tradizionale sagra della frazione. Con i suoi...