GLI ESPERTI

BELLUNO Gli incidenti di ieri dimostrano ancora una volta che nonostante tutte le accortezze, le misure di sicurezza adottate, anche le escursioni più facili possono essere fatali. La prova è proprio la tragedia di Rocca Pietore avvenuta sotto gli occhi della guida alpina della Val di Fassa che accompagnava una comitiva di 6 persone. La Procura sta indagando, un atto dovuto in questi casi visto che la persona deceduta era affidata a una guida esperta. Ma è evidente che tutto è proceduto da manuale e non ci sono colpevoli per quella che sembra una tragica fatalità.

LE GUIDE ALPINE

«Non ho dubbi che sia stato fatto tutto il possibile. Non so esattamente la dinamica - dice Marco Spazzini, il presidente delle guide alpine del Veneto interpellato sul caso - bisognerebbe capire in quale punto del sentiero è successo. Quel sentiero si sviluppa sul pendio ripido: se è caduto vuol dire che ha perso o l'aderenza o l'equilibrio, in questo caso può aver influito anche il cambio di pressione. Forse un malore. Certo fa parte del mestiere essere coinvolti in questi casi, visto che sono sotto la nostra responsabilità. La guida è garante della sicurezza però non dimentichiamo che ci stiamo muovendo su un terreno che ha dei suoi rischi ineliminabili». E il presidente delle guide alpine spiega quante accortezze si prendono prima di un'uscita: «Si parte con l'accordo telefonico o diretto per chi va a prenotare la giornata di persona e si cerca attraverso il dialogo di capire l'esperienza per poi scegliere gli itinerari. Ma possono sempre insorgere problemi fisici, di vertigini ad esempio che la persona non sapeva di avere». «Il dispiacere più grande - prosegue -, oltre a quello per la vittima, è quello emotivo per questo collega: a prescindere se si conosca o meno la persona quanto è successo ci colpisce emotivamente. Poi ovviamente visto che uno si affida a un'altra persona, a una guida alpina professionistica, è normale che si vada ad approfondire. La magistratura aprirà un fascicolo sul decesso e farà le sue valutazioni. Ma da quello che vedo è una situazione in cui la guida aveva fatto tutto quello che c'è da fare. Quel sentiero potrebbe farlo anche un bimbo: è molto semplice è largo un metro e 20 circa».

IL SOCCORSO ALPINO

Solo qualche giorno fa il soccorso alpino aveva messo in guardia su una stagione che era partita con tanti incidenti. «In questo caso - dice il delegato Cnsas, Alex Barattin - è difficile dire il perché succedono questi incidenti. In questi giorni c'è tanta gente che frequenta le nostre montagne e le probabilità di esporsi al rischio aumentano». Barattin aveva messo in guardia anche sulle ripercussioni del periodo di lockdown sul fisico, che è rimasto fermo a lungo. «L'utente che abbiamo adesso - prosegue - è un po' diverso: sono spesso persone che non sono mai venute in montagna. L'importante è che scelgano gite molto facili ed è questo il consiglio che diamo insieme a quello di controllare sempre il meteo, dai bollettini Arpav». «Ci stringiamo alle famiglia che hanno perso i loro cari -conclude il referente del Soccorso alpino - siamo qui per aiutare, purtroppo in questo caso non possiamo fare altro che riconsegnare il corpo». E ricorda: «Bisogna sempre stare attenti anche nei punti più facili, mai abbassare l'attenzione».

Olivia Bonetti

