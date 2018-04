Era tornato a Sezza per Pasqua a festeggiare il suo compleanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIZUGLIO È rimasta attonita la comunità di Zuglio alla notizia della morte di Mauro Morassi, l'operaio carnico di 55 anni rimasto vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Marghera. Quando le generalità dell'uomo hanno iniziato a circolare sui social attorno all'ora di pranzo è stato un rincorrersi di telefonate incredule.LE ORIGINIMorassi, classe 1962, pur lavorando in terra veneziana durante tutta la settimana per la Sacaim, non aveva tagliato i legami con il suo paese natale, dove rientrava spesso nei...