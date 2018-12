CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Era stata condannata a 30 anni per l'omicidio di Francesca Vianello, l'anziana uccisa nella sua casa di corso del Popolo a Mestre nel dicembre 2015. E ieri Susanna Milly Lazzarini, 55 anni, è stata condannata ad altri 30 anni di reclusione per un altro delitto di un'anziana, quello di Lida Taffi Pamio, avvenuto tre anni prima in viale Vespucci, per il quale è stata condannata (a 25 anni, come stabilito a ottobre dalla Corte di Cassazione) anche l'infermiera Monica Busetto. È l'epilogo, in parte inatteso, di due vicende caratterizzate da...