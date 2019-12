Era senza vita nel fiume Piave l'85enne ricercato da sabato sera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀEsce di casa dicendo di volersi suicidare, il cadavere viene trovato nel fiume Piave. Si tratta di un 85enne, del quale non si avevano più notizie da sabato sera. L'uomo, residente in città con la moglie, si era allontanato da casa attorno alle 19. E proprio uscendo dall'abitazione avrebbe manifestato l'intenzione di farla finita. Un proposito annunciato alla stessa moglie, che non sarebbe riuscita a trattenere il marito e che, disperata, ha dato subito l'allarme avvisando il figlio che a sua volta ha chiesto l'intervento delle...