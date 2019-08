CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Era pronto ad andare a combattere per il Califfato seguendo così le orme dell'imbianchino di Longarone Ismar Mesinovic che poi morì in Siria nel 2014 e di Munifer Karamaleski abitante a Chies d'Alpago di cui poi si sono perse le tracce. La cellula bellunese dei foreign fighters non era quindi completamente morta. A Belluno c'era ancora qualcuno pronto a andare a combattere per il Califfato. C'era lui, V.H., un 26enne albanese, che aveva tentato due volte di raggiungere la Siria per entrare nelle fila del Califfato. L'albanese era finito...