Era latitante da più di sei anni, minacciava di morte l'ex moglie e i figli costringendoli a vivere nel terrore. L'ultima telefonata, nella quale diceva alla donna di conoscere il bar in cui andava a fare colazione, ha innescato le indagini serrate della Squadra mobile di Rovigo che l'ha arrestato. Il 49enne albanese di cui la polizia ha reso noto soltanto il nome, Ardjan, per tutelare le vittime, èa in manette nel carcere di Trieste, dove salderà il conto in sospeso con la giustizia, scontando 7 anni e 4 mesi per favoreggiamento e...