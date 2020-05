In zona l'ultima casa del piacere cinese era stata individuata dalla squadra mobile a fine gennaio. Il solito postribolo mascherato da centro benessere si trovava in via Cavallotti. Anche qui i clienti venivano agganciati tramite annunci sui social e blog specializzati, con cinque ragazze a disposizione della titolare: tutte giovani, tra i 22 e i 31 anni, tutte cinesi. Il principale mercato della prostituzione in via Piave, però, è sempre stato quello su strada: transessuali sudamericani in zona piazzale Olivotti, cinesi e romene più a ridosso della stazione. Il nuovo regolamento di polizia urbana, che sanziona chi si intrattiene in suolo pubblico con le prostitute, qualche cambiamento in zona l'ha portato. Anche perché nell'ultimo periodo si era creato un sodalizio tra squillo e spacciatori per passarsi reciprocamente i clienti. Le multe hanno spaventato un po' gli avventori che hanno diminuito parecchio le frequentazioni: in via Piave il tasso di riscossione è intorno all'84 per cento e quello di recidiva sotto l'1%: il che significa che chi viene stangato, qui poi non ritorna. I controlli probabilmente hanno spinto i clienti verso le case chiuse, strutture apparentemente più sicure e protette.

