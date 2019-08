CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Era arrivato al Pronto soccorso cosciente. Poi all'improvviso i suoi parametri medici sono precipitati e nel giro di alcuni minuti il suo cuore si è fermato per sempre. È morto così ieri nel primo pomeriggio Cesare Martellozzo, 48 anni, noto imprenditore titolare del chiosco Mercedes nella spiaggia di piazza Trento e tra i soci del ristorante Ai Nostrani. Al Pronto soccorso di Jesolo Martellozzo era arrivato dopo l'incidente in cui era stato coinvolto attorno a mezzogiorno in via Aquileia, a Jesolo, dove la sua Vespa si era scontrata con...