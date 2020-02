Era accaduto anche prima di Natale, quando la cooperativa che gestisce i lavori legati alla realizzazione della Bretella sud aveva interrotto parzialmente il traffico per agevolare le operazioni di scavo in corrispondenza del nuovo sottopasso. Accade di nuovo da qualche giorno, con un semaforo che rende difficoltoso l'accesso alla città, soprattutto nelle prime ore del mattino. È la situazione che si vive quotidianamente in via Udine, dove a pochi passi dall'intersezione con via Levade è stato installato un semaforo temporaneo che regola un nuovo senso unico alternato. Ci si trova nei pressi della Savio e su una delle strade di ingresso alla città per chi proviene da Udine e in generale dalla sponda sinistra del Meduna. L'alternanza dei passaggi imposta dal semaforo fa in modo che sia in un senso che nell'altro si creino lunghe code. In entrata a Pordenone la fila arriva sino alla rotonda del centro commerciale Meduna, mentre nel senso opposto l'ingorgo si spinge sino alla prima rotonda di Borgomeduna. I picchi si registrano al mattino e nel tardo pomeriggio. Il senso unico alternato di via Udine si è reso necessario per agevolare le operazioni legate allo spostamento dei cavi dell'acquedotto, a sua volta indispensabile per completare quella che probabilmente è l'opera più importante di tutta la Bretella sud, cioè il sottopasso che supererà la linea ferroviaria Udine-Venezia. Una volta terminata, la circonvallazione permetterà di raggiungere l'area dell'Interporto e quindi l'autostrada direttamente dalla rotonda del centro commerciale Meduna, senza dover tornare al nodo di Pian di Pan e quindi all'entrata di Cimpello.

