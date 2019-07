Era a meno di 50 metri dalla riva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È arrivata a meno di 50 metri da riva Sette Martiri la Costa Deliziosa, che domenica pomeriggio è partita da Venezia sotto un violentissimo temporale. Questo, in base alle posizioni Gps rilevate dal sito marinetraffic.com che evidenziava anche la differenza di rotta tra la Costa Deliziosa e quella della Msc Magnifica, due navi equivalenti anche per stazza lorda. Questo si è notato soprattutto tra la punta della Salute e riva dei Sette Martiri, quando la Deliziosa ha fatto rotta per 82 gradi, sospinta dal forte vento mentre ma Magnifica è...