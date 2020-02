EQUIDISTANTI

Né con la destra né con la sinistra. A Venezia il Partito dei Veneti si presenta da solo e lancia il noto saggista e professore di estetica veneziano Stefano Zecchi come candidato sindaco che, pur provenendo politicamente e culturalmente dall'area del centro destra, alle elezioni di maggio più che al centro sinistra lancerà la sfida anzitutto al sindaco uscente ed ai suoi alleati. «Tanti amici mi hanno chiesto di candidarmi ed io ho deciso di accettare perché bisogna dare un'amministrazione più efficiente a Venezia spiega Zecchi che a Venezia per dieci anni è stato consigliere comunale con Forza Italia - e sono convinto che per ottenerla serva una maggiore autonomia gestionale altrimenti la città finirà per diventare una piccola cosa. Venezia deve essere una capitale europea mentre Mestre deve diventare le City di questa capitale europea, un progetto antico che non si è mai realizzato a causa di precisi interessi economici che di volta in volta hanno prevalso sulla buona amministrazione. Io non ho interessi economici o politici ma spero solo di fare qualcosa di buono per la città insieme ad una squadra di persone competenti che condividano questo stesso obiettivo, perché l'esperienza mi ha portato a capire che l'uomo solo al comando non funziona. La città di Venezia deve essere gestita superando le logiche dell'interesse personale che degradano la politica rendendola inadatta a cogliere i reali bisogni dei cittadini».

«NESSUN COMPROMESSO»

Poi una spiegazione delle ragioni personali della candidatura: «Ho sempre preferito svolgere il mio lavoro di studioso ma quando è stato il caso, come questa volta, ho pensato di rompere la mia pigrizia e che fosse giusto impegnarmi per il bene della mia città senza compromessi o accordi sottobanco che non mi interessano e non mi riguardano».

Capolista per il Partito dei Veneti sarà Pierangelo Del Zotto, commercialista e revisore contabile veneziano, fuoriuscito dalla Lega e già vice presidente della Municipalità del Lido nonché ex assessore provinciale al bilancio. «Il Comune di Venezia aveva bisogno di un break dopo 30 anni ininterrotti di amministrazioni di sinistra - sottolinea Del Zotto - ma l'ultima esperienza di governo della città non è stata quello che ci aspettavamo, con un sindaco che ha cementificato la città come non si era mai visto da decenni. Questa sarà l'ultima occasione per salvare davvero Venezia e per questo invitiamo i veneziani a non votare il sindaco uscente che sa di rischiare se non vince al primo turno».

Il Partito dei Veneti sta raccogliendo sotto un unico simbolo e programma liste civiche, movimenti, ex amministratori leghisti ed altri gruppi autonomisti veneti e veneziani. Tra i nomi di spicco provenienti dalla Lega ci sono gli ex parlamentari Corrado Callegari e Paola Coisis, l'ex consigliere regionale Santino Bozza e Gianni Lucio già vicesindaco di Chioggia e assessore provinciale, tutti approdati al Partito dei Veneti passando per il movimento Grande Nord.

STALLO SULL'AUTONOMIA

«Chiediamo il voto a tutte le persone che hanno votato a favore del referendum per l'autonomia del Veneto dice Callegari - e visto che la Lega ha chiaramente fallito il progetto dell'autonomia, noi lo vogliamo riportare avanti con determinazione». Uno stallo, quello dell'autonomia del Veneto che avrebbe indotto una decina di movimenti autonomisti Veneti a confederarsi attorno ad un unico simbolo. «Abbiamo un'idea di Venezia e del Veneto del tutto innovativa rispetto a quella degli altri partiti spiega Antonio Guadagnini , consigliere regionale e co-fondatore del Partito dei Veneti e a Venezia corriamo per vincere perché la nostra idea è quella di concepire la città come area metropolitana globale all'interno dell'Europa dei popoli. Crediamo che la concezione territoriale sia l'unico modo per avere gli strumenti per trattare con Roma ad armi pari, mentre i ventennali tentativi della Lega sul federalismo dimostrano che quella non è la strada da seguire ma che ne serve una più efficace».

