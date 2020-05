IL RAPPORTO

PADOVA Due nuovi decessi per Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Padova, entrambi sono avvenuti in Azienda ospedaliera. Le vittime della pandemia finora sono state 251.

Secondo i report di Azienda Zero, tra ieri e venerdì ci sono stati solo quattro nuovi casi. La curva del contagio dunque conferma la sua costante decrescita. Dal 21 febbraio sono stati individuati 3.867 casi di Covid-19 sul padovano. Attualmente risultano 811 positivi al tampone (-97 nel giro di 24 ore), mentre i negativizzati virologici sono 2.805 (+98). Sono in isolamento domiciliare 818 soggetti. Negli ospedali di Padova e provincia sono assistiti 165 pazienti positivi e 64 negativizzati per un totale di 229 persone. Cala lievemente il numero di pazienti in terapia intensiva. In Azienda ospedaliera sono ricoverati 13 pazienti gravi (-1 da ieri a venerdì), stabili i 5 a Schiavonia.

Con l'attivazione, a breve, del reparto Covid a bassa intensità nell'ospedale di Conselve con 20 posti letto, si inizierà l'alleggerimento della pressione su Schiavonia, che potrà così riprendere alcune funzioni sanitarie. Al Santa Maria di Conselve si tratta innanzitutto di una conversione di uno dei due reparti affidati, tramite appalto, alla Eurotrend Assistenza, cooperativa di Biella, dove normalmente trova posto la Riabilitazione, che resterà al terzo e quarto piano e l'ospedale di comunità, al quinto, dove troverà posto invece il nuovo reparto. Tutto avverrà in sicurezza, con un percorso sporco-pulito per rendere efficiente la cura. «Abbiamo visto tutti i lavoratori dimostrare ancora una volta impegno e spirito di sacrificio con un enorme sforzo dell'Ulss su ospedali e potenziamento dei reparti di rianimazione, ma non solo, con questo progetto a Conselve occorre porre in evidenza gli addetti del terzo settore che operano nelle strutture sia private che pubbliche», evidenzia Michele Roveron, segretario generale della Cisl Fp Padova Rovigo. Il nuovo reparto per la Cisl mette in evidenza l'importanza dell'ospedale di Conselve: «Notevoli gli spazi e molteplici i servizi che già ora lo rendono punto di riferimento per il territorio, per gli operatori sanitari sono assicurate tute intere, mascherine idonee, visiere, ma non solo, ogni 10 giorni verrà ripetuto il tampone e ci sarà una implementazione del personale sanitario addetto rispetto alle normali ore di assistenza con l'ospedale di comunità».

Sono pronti invece a rientrare nelle strutture di provenienza del Rodigino e del Riminese i 5 operatori sanitari e i 3 infermieri accorsi a supplire il personale titolare messo per diverse settimane fuori servizio a causa del Covid 19 a Galzignano. Proprio nei giorni di maggior intensità del virus, a società Dolce che gestisce la Residenza al Parco ha dovuto fare ricorso ad altre figure alle proprie dipendenze. La richiesta di rinforzare i ranghi della struttura di Galzignano anzichè essere collocati in cassa integrazione connessa alla temporanea chiusura delle strutture diurne per anziani è stata accettata di buon grado dal personale, pronto a sobbarcarsi una mole di lavoro considerevole.

Al Centro Servizi Anziani di Monselice intanto saranno effettuati nella giornata odierna 54 tamponi di controllo ad altrettanti ospiti risultati positivi al Covid-19. «Contiamo di avere i risultati per martedì prossimo», fa sapere il commissario straordinario Francesco Lunghi. Già nei primi giorni della prossima settimana, quindi, si potrà comprendere se nella struttura di via Garibaldi si possa cominciare a parlare di negativizzazione. Molti ospiti sono ormai da tempo asintomatici: la speranza è quella di riuscire a debellare presto il temibile virus.

