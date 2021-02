È fermo in cassazione il caso Bianchini. Il procuratore di Belluno, Paolo Luca, ha deciso di proseguire con la richiesta della misura cautelare per tre dei cinque coinvolti nell'inchiesta per epidemia colposa al San Martino. Dopo che la stessa richiesta è stata rigettata dal gup di Belluno e del Tribunale del Riesame di Venezia, il capo della Procura ha preparato un ulteriore ricorso che sarà discusso a Roma. Roberto Bianchini, 61 anni, primario di Otorinolaringoiatria al San Martino, è accusato di aver provocato il primo focolaio all'ospedale di Belluno dopo essere tornato da una vacanza a Ko Samui (Thailandia), dal 14 al 24 febbraio, insieme alla moglie e a una coppia di amici. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Bianchini avrebbe ripreso a lavorare subito senza comunicare alla Direzione medica che era appena rientrato da un paese classificato a rischio epidemico. Il 3 marzo, nonostante la comparsa dei primi sintomi simil-covid, avrebbe continuato a visitare pazienti senza mascherina. Fino al 9, quando ha eseguito il tampone ed è risultato positivo. Indagati, insieme a lui altri quattro componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Usl 1 Dolomiti. L'ipotesi di reato, per loro, è di falso ideologico in atto pubblico e favoreggiamento personale per aver coperto e aiutato il primario a eludere le indagini della Guardia di Finanza. Si tratta dell'unica indagine (contro persone note) aperta dalla Procura di Belluno in relazione all'epidemia.

