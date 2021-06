Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Enzo PaceTempi lunghi e piedi per terra. Così è lo stato d'animo prevalente di fronte all'andamento del Covid-19, almeno stando al sondaggio dell'Osservatorio Nordest. Aumenta la percentuale di quanti pensano che la pandemia non finirà mai e che dovremmo imparare a convivervi: uno su tre la pensa così, otto punti in più da febbraio a maggio. Sono i pessimisti realisti, che troviamo soprattutto sia fra le fasce più giovani d'età (25-34...