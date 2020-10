IL CLOU DELLA TAPPA

SAN PIETRO DI FELETTO Muro di Ca' del Poggio appagante più che mai: il popolo delle due ruote ha visto sfilare alla velocità del suono una maglia iridata, una indomita maglia rosa e tanti eroi, tutti applauditi senza mai valicare le norme anti-Covid. Così è andata la sesta volta del Giro d'Italia sul Muro, ma l'entusiasmo è lo stesso della prima.

L'ATTESA

L'avventura per gli appassionati comincia presto: il previsto sbarramento ai piedi della salita ferma solo le auto, gli amanti delle due ruote non ci pensano nemmeno, sembra quasi abbiano previsto l'inghippo: mascherina obbligatoria, zaini e quanto altro serve in spalla e ci si incammina per vivere una lunga giornata. Le rampe si vivacizzano, poco prima di mezzogiorno si incontrano Marco Zen (10 anni da pro) e Biagio Conte (altri 8) e si scambiano le impressioni per questa tappa che si preannuncia fondamentale per il futuro della classifica generale. Simone Bevilacqua (Vini Zabu Brado Ktm) perlustra in sella la salita, dietro di lui in ammiraglia Bora Hansgrohe Rafal Majka. Passa anche il consigliere regionale Sonia Brescacin: «Giornata di sport che ha rischiato di non esser vissuta - ha detto - ma per fortuna gli organizzatori hanno tenuto duro. È un occasione per far scoprire del tutto il nostro territorio patromonio dell'umanità tutelato dell'Unesco, il Covid-19 ne ha rallentato la conoscenza anche all'estero». Pregusta il successo di Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Fausto Pinarello: «Giornata di sport e di bella vita all'aria aperta. Noi abbiamo perso il capitano Thomas Geraint abbastanza presto ma i ragazzi erano ben preparati; abbiamo vinto con Ganna e Jhonathan Narvaez, si sono scoperti, per modo di dire, più liberi di fare la corsa. Speriamo il Giro arrivi a Milano e che l'anno prossimo vada meglio».

I PASSAGGI

L'attesa termina alle 13 quando da Conegliano parte Jonathan Dibben (Lotto Soudal), comincia l'agitazione tra la disciplinata folla oceanica sempre munita di mascherina, la distanza è a fisarmonica, dipende un po' dal richiamo esercitato dall'atleta in transito in quel momento, gli incitamenti sono per tutti. Poco prima del Gpm di Ca' del Poggio staziona Gianni Spinazzè che si gusta il transito dei suoi ragazzi della Bora Hansgrohe, saluta Maciej Bodnar, Pawel Poljanski e Peter Sagan e riceve dal tre volte iridato addirittura un sorriso. Parte Vendrame, dietro di lui Ganna, nei pochi chilometri che separano la pedana di partenza al Muro l'uomo di Santa Lucia del Piave viene superato. Passa dunque Ganna che suscita l'ammirazione generale. Ancora Spinazzè ricorda: «Quando lo vidi su un podio a San Vendemiano gli predissi questo grande futuro da campione, bastava guardarlo, fisico perfetto che ricordava Mino Bariviera». Per nulla abbattuto dal sorpasso appena patito arriva Vendramix e non risparmia saluti alla folla, allarga un braccio per contraccambiare. Adrenalina a non finire e attesa spasmodica per gli ultimi che nello stile della cronometro sono i migliori. Difficile stilare una classifica dei più acclamati, la folla sempre più oceanica ma altrettanto educata non risparmia incitamenti ma è indubbio che Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) e Domenico Pozzovivo (Ntt) abbiano raccolto (un po') di più.

LA MAGLIA ROSA

Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) ha lasciato un buon ricordo negli sportivi locali: da ex Uc Trevigiani e in maglia rosa ha ricevuto una razione doppia di incitamenti. L'occhio non è stato ingannato: Joao è salito con il passo dei suoi più temibili avversari per arrivare a Milano.

Riccardo Menegatti

