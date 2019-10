Entro Natale la lista degli immobili da dismettere evitando speculazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOMESTRE In centro storico a Venezia Ater possiede circa 2.500 appartamenti e ha calcolato che, se ne vendesse una decina all'anno, con i soldi ricavati potrebbe restaurarne 60 o 70 ogni anno. Di più: gli alloggi in vendita sono quasi tutti vuoti e, quindi, per dieci case vuote vendute, ci saranno 60 o 70 famiglie che potranno andare ad abitare a Venezia pagando affitti popolari. Facile, dunque, comprendere quale aiuto alla residenzialità possa venire dall'operazione varata dal Consiglio di amministrazione.Sulla partita Venezia i...