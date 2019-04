Entro la settimana il bando Aps per la progettazione del Sir3

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Al via la progettazione definitiva del Sir 3. Entro la fine di questa settimana , infatti, Aps holding dovrebbe pubblicare il bando di gara per la progettazione della linea tramviaria che andrà ad unire la stazione a Voltabarozzo passando per gli ospedali. Un bando che avrà una base d'asta da 500.000 euro. «Chi si aggiudicherà la gara ha spiegato la settimana scorsa il vicesindaco Arturo Lorenzoni si farà carico anche di organizzare gli incontri pubblici dedicati all'individuazione del percorso a Voltabarozzo». Questo significa che il...