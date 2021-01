Entro la fine dell'anno il Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani verrà approvato. A renderlo noto è stato l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro che ieri è intervenuto in Quarta commissione consiliare. Il Piano è già stato predisposto e dovrebbe essere adottato dalla Giunta regionale entro il mese di marzo: seguiranno i successivi passaggi burocratici e amministrativi, la consultazione pubblica e l'approvazione nell'Aula consiliare, che sarà seguita dal decreto del Presidente. Il piano precedente era stato approvato il 31 dicembre del 2012. Scoccimarro ha fatto dunque il punto sulla raccolta differenziata in Friuli Venezia Giulia parlando di «ottimo livello» poiché è passata dal 65 per cento del 2016 al 68 per cento del 2019, ed entro il 2024, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 34 del 2017, si arriverà al 70 per cento. Fanalino di coda è Trieste, mentre nella gran parte del territorio regionale la percentuale di raccolta differenziata è già superiore al 70 per cento. Si auspica la realizzazione di un impianto per il trattamento del sovvallo, il materiale di scarto generato dalla lavorazione dei rifiuti. «Il nuovo piano ha detto l'assessore prevede di implementare l'economia circolare».

