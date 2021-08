Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Èntro il 31 dicembre le aziende sanitarie veneziane dovranno smaltire le prestazioni sanitarie, ospedaliere, ambulatoriali e di screening che per l'emergenza Covid non sono state erogate nelle date stabilite. Lo ha disposto la Regione con una delibera approvata dalla Giunta: un'operazione impegnativa per la quale le Ulss stanno predisponendo un piano.I ricoveri da recuperare tra attività ordinaria e di day hospital sono 13.769 per l'Ulss 3...