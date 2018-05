CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Entro il 2020 tutti gli alloggi di proprietà comunale a Venezia e isole saranno ristrutturati e pronti ad essere assegnati alle famiglie, per lo più del ceto medio. La Giunta sta infatti stanziato 7 milioni e 250 mila euro che saranno interamente destinati al recupero degli appartamenti pubblici sfitti, anche quelli in pessime condizioni che sembravano destinati a rimanere chiusi per un cospicuo numero di anni ancora e soggetti alle occupazioni abusive. L'investimento licenziato ieri dalla Giunta consentirà di ristrutturare ben 168...