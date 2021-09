Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Il calendario degli accosti sarà definito in questi giorni, di sicuro però saranno 31 le navi da crociera che torneranno ad approdare a Venezia entro fine anno, tra il Terminal della Marittima e Marghera Fusina.Lo ha stabilito l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, che ha programmato gli approdi temporanei a Marghera, per far ripartire il settore rispettando così il Bacino di San Marco e il Canale della...