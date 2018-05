Entrano in Consiglio gli ex sindaci Moras, Turchet e Vaccher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE Sindaci che vanno e sindaci che vengono. Le elezioni regionali di domenica scorsa hanno visto molti primi cittadini - o vice - in corsa per accaparrarsi un prezioso seggio nel futuro Consiglio regionale. Nella coalizione del centrodestra è la Lega che mette a segno il maggior numero di bersagli. L'ex sindaco di Brugnera Ivo Moras, con 1656 preferenze, ha strappato un biglietto per Trieste. Anche il collega di partito Stefano Turchet, ex primo cittadino di Porcia, è riuscito a conquistare lo scranno con 1.471 voti. Meno bene è...