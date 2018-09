CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Entra in vigore da lunedì, l'ordinanza firmata dal Comune su disposizione della Regione Veneto, per bloccare l'accesso alle auto e moto inquinanti, benzina e diesel, al centro città e alle aree limitrofe. Saranno esenti invece le frazioni più alte. L'avvio si profila amaro per un città che, unica in provincia, pagherà lo scotto di scelte fatte a Venezia. «Perché da noi - sbotta il sindaco Jacopo Massaro - il problema inquinamento è dato dal riscaldamento, non dai veicoli. E, in ogni caso, che senso ha fare la guerra allo smog colpendo...