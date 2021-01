Enti scientifici, Università ed enti locali del Friuli Venezia Giulia connessi e interconnessi con autostrade digitali sempre più performanti e che consentono di ampliare l'offerta dei servizi a distanza ai cittadini. È la conseguenza della nuova infrastruttura collaudata in questi giorni a disposizione degli atenei e dei centri scientifici della regione e della sfida che ha raccolto la Regione per avviare entro il 28 febbraio il sistema di pagamento e incasso che fa capo ai Comuni. QuestE due nuove azioni sono state illustrate ieri rispettivamente dagli assessori Alessia Rosolen e Sebastiano Callari. La rinnovata infrastruttura a servizio del sistema scientifico ha richiesto un investimento di 2 milioni, di cui un milione e mezzo messo a disposizione della Regione e 476mila euro dall'ateneo giuliano e dagli enti che fanno riferimento alla piattaforma Lightnet, cui partecipano tutti gli atenei regionali insieme ai principali centri di ricerca. La Regione ha anche messo a disposizione a titolo non oneroso 290 chilometri della rete Ermes, cui si aggiungono 245 chilometri di fibra degli enti di Lightnet già in utilizzo. Prodotto del progetto «Rete 100G», la nuova rete di fibra ottica è più veloce, sicura e autonoma.

Lanfrit a pagina VIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA