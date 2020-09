ENTI LOCALI

UDINE Domani e lunedì in Friuli Venezia Giulia gli abitanti di 12 Comuni si recheranno alle urne per scegliere sindaci e consigli comunali. Si voterà domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 e fino alle 15 del pomeriggio. Non è previsto un turno di ballottaggio, poiché nessun Comune interessato al voto supera i 15mila abitanti. Lo scrutinio comincerà martedì dalle 9. È data così precedenza allo spoglio delle schede per il referendum confermativa di riforma della Costituzione, per il quale si vota nelle stesse due giornate.

IN PROVINCIA DI UDINE

Sono quattro i Comuni interessati da questa tornata: il più popoloso è Cividale del Friuli, con i suoi 11.378 abitanti. Seguono, in ordine di grandezza, Premariacco (4.187 abitanti), Varmo (2.830) e Ovaro, che conta 2.010 cittadini. A richiamare particolare attenzione in questa occasione sono gli appuntamenti di Cividale e Premariacco, per motivi diversi fra loro. A Cividale si prospetta una sfida tra la consolidata alleanza di centrodestra trainata in questa occasione dalla leghista Daniela Bernardi, vice uscente del forzista due volte sindaco Stefano Balloch, e una compagine di centrosinistra tanto giovane per età dei componenti quanto determinata. A guidarla è il dem Fabio Antonio Manzini, classe 1996, studente magistrale in Economics and Finance a Padova.

Bernardi ha con sé, oltre alla Lega presente con il simbolo, la civica Balloch per Cividale, Forza Italia e Fdi con i simboli. Manzini, pur essendo annoverato tra le nuove generazioni del Pd, si presenta con tre civiche: Prospettiva civica, Impegno comune e Civi_Ci.

I TEMI

Il futuro di Cividale tra presidio sanitario da salvaguardare, centro Unesco da rinnovare nella gestione del brand e attività commerciali da far ripartire e consolidare dopo la pandemia sono stati alcuni temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale, insieme alla necessità di presidiare il territorio dai rischi idrogeologici e di valorizzarlo anche in connessione con la vicina Slovenia. A misurare la distanza tra i due, la diversa interpretazione sulla riapertura il 16 settembre del Punto di primo intervento sanitario, chiuso a marzo causa per emergenza Covid: «Una grande presa in giro», ha commentato Manzini, una riattivazione «a quattro giorni dalle elezioni». È «una promessa mantenuta da parte dell'assessore regionale alla Salute», ha replicato Bernardi. Dal punto di vista più politico, la città ducale è storicamente in mano al centrodestra e un'eventuale capitolazione potrebbe rappresentare, in piccolo, ciò che a livello italiano significherebbe il passaggio della Toscana al centrodestra. Comunque sia, la corsa 2020 ha messo faccia a faccia due espressioni della società non sempre in prima linea nelle competizioni che contano: una donna e un giovane.

NELLA BUFERA

A Premariacco il Comune è finito nella bufera a luglio, quando l'allora sindaco è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza per presunte irregolarità nella gestione degli appalti del Comune. L'indagine ha coinvolto altre persone, tra cui la vice sindaco. Un fulmine per Roberto Trentin e la sua maggioranza che si preparavano a correre per il bis. C'è stato un tentativo di serrare le fila e di schierare un proprio candidato, l'assessore uscente Vincenzino Durì, ma all'ultimo la lista non si è presentata. A Premariacco, dunque, c'è un solo candidato in corsa, Michele De Sabata, sostenuto dai partiti di Centrodestra presenti alla competizione senza i simboli, ma in forma civica con «Premariacco riparte». Affinché l'elezione si valida e non vi sia il rischio dell'arrivo del commissario, dovrà recarsi alle urne il 50% degli aventi diritto (non si contano gli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero) e il candidato dovrà ricevere non meno del 50% dei voti validi.

A Ovaro, sarà corsa tra Lino Not, area centrosinistra, già sindaco per 10 anni dal 1999 al 2009, che si presenta con «Insieme per ripartire» e Loris Gallo con «Alternativa per Ovaro. Varmo ha contesa a tre, senza uscenti: per la poltrona di sindaco se la vedranno Fausto Prampero, Massimo Della Siega e Antonella Iacuzzi.

Antonella Lanfrit

