Quando fu eletto al dogado, il 21 giugno del 1192, Enrico Dandolo era decisamente vecchio: aveva circa 85 anni, età molto più che ragguardevole per l'epoca in cui visse, e oltre a questo se non era già completamente cieco doveva sicuramente vederci molto male, al punto che da quasi dieci anni aveva lasciato i floridissimi affari di famiglia nelle mani del fratello Andrea e della moglie Contessa Minotto.

Eppure l'età avanzata e la menomazione non solo gli permisero di vivere altri tredici anni, ma non riuscirono nemmeno a impedire a Dandolo di essere uno dei dogi più scaltri e decisionisti dell'intera storia della Serenissima, capace di conquistare Costantinopoli e far diventare da quel momento in avanti il principe di Venezia anche Signore di un quarto e mezzo dell'Impero Romano d'Oriente, pilotando abilmente i destini della quarta crociata.

Nato dai Dandolo di San Luca intorno al 1107, non si conoscono i nomi del padre né del casato della madre, e la sua stessa vita è quasi per intero avvolta nel mistero: quasi certamente trascorse svariati decenni in Oriente a curare i suoi affari, rientrando a Venezia solo dopo il 1171 a seguito della repressione dell'imperatore di Bisanzio Michele Comneno contro i veneziani. Su questa repressione e sulla cecità di Dandolo fiorì ben presto la leggenda.

