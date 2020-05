LE DONAZIONI

PEDEROBBA / VILLORBA Sono arrivate direttamente dalla Cina. A coprire un importante bisogno dell'amministrazione in un momento in cui è sempre più difficile sbloccare in dogana i carichi di mascherine. Così Marco Memola, imprenditore nell'ambito calzaturiero, ha voluto donare al suo ex comune di residenza un importante quantitativo di mascherine chirurgiche, facendo valere i suoi contatti. Memola oggi risiede stabilmente in Cina. Uscito dal lockdown e grazie alla ripresa delle attività, ha sentito il desiderio di aiutare Pederobba, dove ha vissuto e fatto impresa per molti anni.

LA TELEFONATA

«Un ex residente del Comune di Pederobba regala all'Amministrazione del suo vecchio Comune, 10 mila mascherine. Potrebbe sembrare quasi una fake news commenta il sindaco di Pederobba Marco Turato e invece è una straordinaria realtà. Un imprenditore del mondo della calzatura, Marco Memola, qualche giorno fa ha ci ha telefonato direttamente dalla Cina spiega il sindaco Turato e si è offerto di inviare all'Ufficio Servizi Sociali ben 10 mila mascherine chirurgiche certificate sopportandone persino i costi di spedizione. Facendo valere i suoi contatti e parecchie conoscenze nella logistica internazionale continua il sindaco - in pochissimi giorni ci ha fatto pervenire 4 scatoloni con una merce che ha un valore economico rilevante, ma anche un'utilità davvero ragguardevole vista l'emergenza non solo del virus in sè, ma anche dell'approvvigionamento dei presidi di sicurezza. Questo gesto mi ha colto di sorpresa. Non è scontato che un ex residente che da anni ha la sua vita e i suoi affari in capo al Mondo senta comunque un senso di partecipazione e dispiacere per la sofferenza che colpisce le terre che ha lasciato».

A VILLORBA

Venerdì inoltre 500 mascherine sono state donate ai volontari del rifugio Enpa di Ponzano Veneto dal Comune di Villorba. «In questo particolare periodo non ci siamo mai sentiti abbandonati. Tanti i messaggi di sostegno da parte dei cittadini della nostra meravigliosa provincia. Venerdì abbiamo ricevuto una visita molto gradita che ci fa sentire la vicinanza e la solidarietà delle amministrazioni comunali - dichiarano i volontari - Il sindaco di Villorba, Marco Serena, ci ha infatti portato in dono 300 mascherine monouso e 200 mascherine chirurgiche. Grazie di cuore da parte di tutti i volontari e volontarie dell'Enpa di Treviso all'amministrazione comunale di Villorba e a tutti i villorbesi».

Elena Filini

