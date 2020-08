IL FENOMENO

BELLUNO Bellunesi emigranti, ancor più emigranti nel 2020. Privati di quel viaggio di ritorno nella piccola patria, per la tradizionale vacanza estiva, magari nella storica casa di famiglia, sognata durante l'inverno. In questa estate targata Covid sono rientrati per lo più gli svizzeri che hanno la casa che li aspetta con i balconi chiusi da un'estate all'altra. Niente viaggio per i bellunesi che abitano in Brasile, Argentina, Canada e Stati Uniti. E sono saltate, per tutti, le belle feste, le sagre, gli incontri con i parenti e con gli amici. Stiamo parlando di un quinto circa dei bellunesi.

I DATI

Attenzione: se, sulla carta, la provincia conta 200mila abitanti, nella realtà i bellunesi sono 254.426. Ben 54.426, infatti, sono iscritti all'Aire (Associazione italiani residenti all'estero): 50,48% maschi, 49,52% femmine, 27% over 60, 28% tra 41 e 60 anni, 32% tra 18 e 40 anni, il resto fa parte del gruppo 0-17. Brasile, Svizzera, Germania, Argentina. Non sono le semifinaliste di alcun campionato dl mondo, ma i Paesi con maggior numero di bellunesi emigrati. Tanto per avere un'idea: 17mila vivono in Brasile, 11mila in Svizzera, 5500 in Germania, 4600 in Argentina (dati, aggiornati al dicembre 2019, di Aletheia, Centro Studi sulle migrazioni/Abm). Seguono a ruota, le altre mete dell'emigrazione bellunese: Francia, Belgio, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Australia.

VIETATO TORNARE

Ad avere il polso della situazione è l'Associazione Bellunesi nel mondo (Abm). «Quest'anno i rientri estivi risultano calati di molto è la considerazione di Marco Crepaz, direttore Abm - molti anziani non si sono fidati di partire, mentre, invece, sono tornati gli emigranti storici, lo zoccolo duro da Belgio, Francia e Svizzera, magari accompagnati da figli o nipoti. Di fatto la volontà di vedere casa ha vinto sulle paure».

EVENTI CANCELLATI

Annullate le tradizionali feste dedicate all'emigrazione bellunese. A cominciare dalla più significativa, quella, itinerante, che avrebbe dovuto aver luogo a Valle di Cadore nella terza domenica di luglio. Niente da fare anche per il trentennale appuntamento dei 2000 emigranti veneti in Cansiglio. Ad essere stoppate, pure, tutte le manifestazioni pianificate nei vari Comuni bellunesi, così come gli eventi dalla corsa campestre al pic nic organizzati all'estero dalle famiglie e dai circoli. Cancellati anche i viaggi Oltreoceano. Sia i cinque di Turismo delle radici, con coordinamento di Rino Budel, che avrebbero permesso ad emigranti in Sud e Nord America di soggiornare in terra bellunese, sia i viaggi di bellunesi pronti a volare di là dall'Atlantico per visitare i luoghi dove gli antenati cercarono fortuna. Rimane, peraltro, aperta una speranza. Come annunciato dal presidente Abm, Oscar De Bona, già assessore regionale all'Emigrazione: «Stiamo lavorando, come Abm, in collaborazione con l'ente Provincia e con il Rotary club, per tenere vivo, nel secondo sabato di dicembre, il Premio Bellunesi nel mondo, che si terrà a Lamon. È questo l'unico evento che potremo, forse, concretizzare».

IL TREND

Sull'emigrazione una questione, infine, va sottolineata: ci sono Comuni in cui, tra il 2014 e il 2019, è aumentato in modo significativo il numero di coloro che hanno fatto le valige: Alpago (+5,44%), Belluno (+8,75%), Feltre (+ 12,85%), Longarone (+7,58%), Santa Giustina (+4,24%), Val di Zoldo (+3,60). Un emorragia che si nota anche confrontando anche la variazione di iscritti tra 2018 e 2019: l'aumento maggiore in questo caso si è registrato a Fonzaso dove in un solo anno sono stati 143 i cittadini che si sono iscritti all'Aire. Poi Feltre (137) Val di Zoldo (134) Arsiè (126) Alpago (113). Ma ci sono anche i comuni che hanno registrato una diminuzione di iscritti tra 2018 e 2019 (anche se si parla di poche unità): ai primi posti Tambre Calalzo, Falcade.

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA